البابا فرنسيس:الحرب لا تدمر الحاضر فقط، وإنما مستقبل المجتمع

(أنسامد) - مارس 28 - روما - قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الأحد إن الحرب لا تدمرالحاضر فحسب، وإنما مستقبل المجتمع أيضًا.



وأضاف عقب تلاوة صلاة التبشيرالملائكي في ساحة القديس بطرس : "لقد مضى أكثر من شهر على بدء غزو أوكرانيا، منذ بداية هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها والتي، مثل أي حرب، تمثل هزيمة لنا جميعًا".



وتابع : هناك حاجة لنبذ الحرب، باعتبارها مكانا للموت حيث يدفن الآباء والأمهات أبناءهم، وحيث يقتل البشر إخوتهم دون أن يكونوا قد رأوهم، وحيث يقررالأقوياء ويموت الفقراء".



وأشار البابا فرانسيس إلى أن "الحرب لا تدمر الحاضر فحسب، وإنما مستقبل المجتمع أيضًا.



وأضاف "لقد قرأت أن طفلاً من اثنين قد نزح من البلاد منذ بدء الهجوم على أوكرانيا. هذا يعني تدمير المستقبل، والتسبب في صدمات مأساوية لدى الأصغر والأكثر براءة بيننا.



وأشار"هذه هي وحشية الحرب، عمل همجيٌّ وتدنيس".



وأردف قائلا : لا يمكن للحرب أن تكون "أمرًا لا مفر منه": واختتم بقوله " لا يجب أن نعتاد على الحرب! وإنما علينا أن نحول سخط اليوم إلى التزام الغد، منوها أنه إزاء خطر تدمير الذات، تدرك البشرية أن الوقت قد حان لإلغاء الحرب، ومحوها من تاريخ البشرية قبل أن تمحو الإنسان من التاريخ". (أنسامد).



