سفير روسيا:موسكو قلقة من استخدام أسلحة إيطالية في أوكرانيا

(أنسامد) - مارس 26 - روما - قال السفير الروسي لدى إيطاليا، سيرغي رازوف، الجمعة إن موسكو قلقة بشأن استخدام الأوكرانيين الذين يقاومون الغزو الروسي لبلادهم أسلحة إيطالية.



وأضاف رازوف، "الشيء الذي يثير قلقنا هو أن الأسلحة الإيطالية ستستخدم لقتل مواطنين روس".



وتابع: أود أن أشير إلى أن قرار (تسليح أوكرانيا) قد تم اتخاذه عندما بدأت المرحلة الأولى من المفاوضات (بين موسكو وكييف)، منوها أنه "لا يتم توزيع الأسلحة بين الجنود فحسب، بل بين المواطنين أيضًا، ولا نعرف متى وكيف سيتم استخدامها".



وأضاف السفير الروسي: أعمل في إيطاليا منذ ثماني سنوات، وعملت مع رؤساء الوزراء ماتيو رينزي وجوزيبي كونتي وإنريكو ليتا والآن ماريو دراجي.



واشار:"لقد بذلنا قصارى جهدنا لبناء الجسور وتعزيز الروابط في الاقتصاد والثقافة وغيرها من المجالات. وللأسف، انقلب كل شيء الآن".



وحول الحرب الاوكرانية الروسية، قال السفير الروسي لدى إيطاليا، سيرغي رازوف إن "المفاوضات جارية مع أوكرانيا ونأمل في تحقيق نتائج إيجابية". (أنسامد).



