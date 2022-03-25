ماتاريلا: الهجوم الروسي على أوكرانيا يعيدنا إلى الوراء

(أنسامد) - مارس 25 - روما - أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يعيد أوروبا إلى الوراء، موجها إدانته لهذا الغزو.



وأوضح ماتاريلا، "الاعتداء الروسي غير المبرر على الشعب الأوكراني، يجر أوروبا إلى الوراء، إلى وقت المذابح والتدمير والتهجير القسري، والتي كان من المفترض ألا تحدث منذ الحرب العالمية الثانية".



وبين ماتاريلا، في رسالة بعثها لجمعية "الرابطة الوطنية الإيطالية للأنصار"، "الهجوم على كييف يضرب أسس الديمقراطية التي تجددت من خلال النضال ضد النازية والفاشية، والتأكيد على قيم التحرير التي ناضلت المقاومة الأوروبية من أجلها"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يقف اليوم بجانب الشعب الذي يتعرض للهجوم.



والرابطة الوطنية الإيطالية للأنصار، هي جمعية أسسها المشاركون في المقاومة الإيطالية ضد النظام الفاشي الإيطالي والنازية خلال الحرب العالمية الثانية. (أنسامد).



