أوكرانيا:زيلينسكي يرحب بوساطة بابا الفاتيكان

(أنسامد) - مارس 23 - روما - قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي للبابا فرانسيس - عبر الهاتف يوم أمس الثلاثاء - إن الكرسي الرسولي سيكون موضع ترحيب للتوسط في الحرب الأوكرانية-الروسية ، حسبما كتب الرئيس عبر حسابه على تويتر.



وأضاف زيلينسكي إن "دور الوساطة الذي يقوم به الكرسي الرسولي في إنهاء المعاناة الإنسانية سيكون موضع ترحيب".



وشكر الرئيس الأوكراني البابا على الصلاة التي يرفعها من أجل أوكرانيا والسلام وأشار إلي"الوضع الإنساني الصعب والحصار الذي تفرضه القوات الروسية على ممرات الإنقاذ".



وخلال المحادثة ، دعا زيلينسكي البابا لزيارة أوكرانيا. (أنسامد).



