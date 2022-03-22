ماتاريلا يحيي يوم "الضحايا الأبرياء للمافيا"

(أنسامد) - مارس 22 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الإحتفال بذكرى الأبرياء ضحايا المافيا "هو في حد ذاته إلتزام تجاه من قدموا أرواحهم دفاعاً عن الكرامة في مواجهة المافيا والعنف والإضطهاد الذي تعرضت له عائلاتهم في المجتمع الذي نعيش فيه".



وأضاف في الإحتفال بالذكري 27 لمناهضة المافيا والذي أقيم تحت عنوان " يوم الضحايا الأبرياء للمافيا "،" إن الذكرى تؤكد أنه يمكن هزيمة الخوف واللامبالاة وأن محاربة المافيا هو إلتزام بالدفاع عن الحرية التي تقوم علي أساسها حياة الجمهورية.



وشارك في الإحتفال الذي أقيم في نابولي، آلاف الإيطاليين وهتفوا جميعا " لا للمافيا..كل المافيا".



المافيا هو مصطلح يستخدم لوصف نوع من "عصابات الجريمة المنظمة" التي تمارس الحماية بالابتزاز في المقام الأول - استخدام الترهيب العنيف للتلاعب بالنشاط الاقتصادي المحلي، وبخاصة الاتجار غير المشروع.



ويمكن أن تمارس أنشطة ثانوية مثل الاتجار بالمخدرات والقروض بفوائد مرتفعة والتزوير. ترتبط عصابات بميثاق شرف، ولا سيما ميثاق الصمت ، يحمي المافيا من التسللات الخارجية وتدابير إنفاذ القانون.



في البداية التصق المصطلح بالمافيا الصقلية، ولكن التسمية ما فتئت أن شملت غيرها من الأساليب والمنظمات المماثلة، مثل " المافيا الروسية " أو " المافيا اليابانية ". (أنسامد).



