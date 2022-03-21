البابا فرنسيس: الحرب العدوانية ضد أوكرانيا غير إنسانية

(أنسامد) - مارس 21 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأحد لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي وصفها بأنها حرب "غير إنسانية ومُدنسة".



وقال البابا فرنسيس - خلال خطابه الأسبوعي بساحة القديس بطرس في الفاتيكان : "يستمر العدوان العنيف على أوكرانيا، مذبحة لا معنى لها حيث تتكرر الفظائع يوميًّا. ولا يوجد مبرراً لذلك".



وأضاف" أناشد جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لكي تلتزم حقاً بإنهاء هذه الحرب البغيضة".



وأشار إلى أنه زار- في العاصمة الإيطالية روما - أطفالًا جرحى إثر الحرب، منوها "أفكر في ملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين اضطروا إلى الهرب تاركين وراءهم كل شيء وأشعر بألم شديد للذين ليس لديهم حتى إمكانية الهروب". (أنسامد).



