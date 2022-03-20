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أوكرانيا:دراغي يزور مركز اللاجئين في مدينة بالمانوفا الاثنين
    (أنسامد) - مارس 20 - روما - قالت مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا، إن رئيس الوزراء ماريو دراغي سيزور مركز إستقبال اللاجئين الأوكرانيين في مدينة بالمانوفا، شمال شرق إيطاليا، يوم الإثنين.

    والجدير بالذكر أن أكثر من 50000 أوكراني وصلوا إلى إيطاليا، معظمهم من النساء والأطفال، بعد فرارهم من الحرب الأوكرانية الروسية. (أنسامد).

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