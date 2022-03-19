دي مايو : يبدو أن بوتين لا يريد السلام

(أنسامد) - مارس 19 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام.



وأضاف دي مايو : هناك شيء واحد واضح للجميع: قبل 10 أيام، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضًا لبوتين، لكن على الجانب الآخر نرى روسيا تحاول فقط إقناع الناس بأنها تريد اتفاق سلام، إلا أنها تواصل قصف، ليس فقط أهداف عسكرية، بل مدنية.



وأشار دي مايو إلى أنه يتفق مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قال إن فلاديمير بوتين يبدو أنه لا يريد السلام. (أنسامد).



