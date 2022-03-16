Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
ماتاريلا : الغزوالروسي لأوكرانيا يدق ناقوس الخطر في العالم
    (أنسامد) - مارس 16 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الغزو الروسي لأوكرانيا يدق ناقوس الخطر في العالم أجمع وقد يتحول إلي صراع .

    حذر الرئيس الإيطالي أثناء الاحتفالات بذكري معاهدة لاتران " إن العدوان الواقع علي أوكرانيا مخيف وخطير لأنه يهدد بتحول كبيرفي الصراعات لتنزلق الي مخاطر جديدة".

    وقال أنه يجب منع هذا الأسلوب قبل أن يتحول إلي طريقة للتعامل علي الساحة الدولية .

    وأضاف " يجب وحتماً منع تحول هذه الطريقة في التعامل إلي أسلوب متبع: لأن ذلك سيقلب رأساً علي عقب كافة قواعد التعايش الدولي".

    وأشار" إننا في وضع خطير وغير مسبوق أمام دولة قوية تغزو وبعنف دولة مستقلة لفرض خياراتها عليها".

    وحذر ماتاريلا " هذا الوضع يدق ناقوس الخطر في العالم أجمع".

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    السماء البرتقالية فوق بولزانو.. رمال الصحراء تصل إلى جنوب تيرول

    ألبوم الصور