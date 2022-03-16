ماتاريلا : الغزوالروسي لأوكرانيا يدق ناقوس الخطر في العالم

(أنسامد) - مارس 16 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الغزو الروسي لأوكرانيا يدق ناقوس الخطر في العالم أجمع وقد يتحول إلي صراع .



حذر الرئيس الإيطالي أثناء الاحتفالات بذكري معاهدة لاتران " إن العدوان الواقع علي أوكرانيا مخيف وخطير لأنه يهدد بتحول كبيرفي الصراعات لتنزلق الي مخاطر جديدة".



وقال أنه يجب منع هذا الأسلوب قبل أن يتحول إلي طريقة للتعامل علي الساحة الدولية .



وأضاف " يجب وحتماً منع تحول هذه الطريقة في التعامل إلي أسلوب متبع: لأن ذلك سيقلب رأساً علي عقب كافة قواعد التعايش الدولي".



وأشار" إننا في وضع خطير وغير مسبوق أمام دولة قوية تغزو وبعنف دولة مستقلة لفرض خياراتها عليها".



وحذر ماتاريلا " هذا الوضع يدق ناقوس الخطر في العالم أجمع".



(أنسامد).



