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البابا فرنسيس يدعو إلى وقف العدوان المسلح على أوكرانيا
    (أنسامد) - مارس 14 - روما - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد إلى إيقاف العدوان المسلح غير المقبول على أوكرانيا، بعد الغزو الروسي للبلاد منذ نهاية فبراير الماضي.

    وقال البابا فرنسيس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس : "إزاء همجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل، لا توجد أسباب استراتيجية تُصدَّق. يجب فقط إيقاف العدوان المسلح غير المقبول، قبل أن يحوِّل المدن إلى مقابر.

    وتابع : "باسم الله اصغوا لصراخ المتألمين وأوقفوا القصف والهجمات! ركزوا بشكل حقيقي وحاسم على المفاوضات، وعلى ممرات إنسانية فعالة وآمنة. باسم الله أسألكم: أوقفوا هذه المذبحة". (أنسامد).

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