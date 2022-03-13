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إرتفاع تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى إيطاليا
    (أنسامد) - مارس 13 - روما - كشفت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، عن إرتفاع تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى إيطاليا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع وصول 4500 آخرين.

    وأضافت أن حوالي 31287 مواطنًا أوكرانيًا وصلوا حتى الآن إلى إيطاليا منذ بدء الغزو الروسي، حوالي 15830 منهم من النساء، و12676 من الأطفال، و2781 من الرجال. (أنسامد).

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