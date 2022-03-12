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لويجي دي مايو: يجب أن نستمر في فرض العقوبات على روسيا
    (أنسامد) - مارس 12 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة إنه ينبغي على الغرب أن يواصل عقوباته الصارمة على روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا، منوها أن روما تدعم تطلعات كييف للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي.

    وأضاف لويجي دي مايو على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي في تركيا : "يجب أن نستمر في فرض العقوبات وضرب الاقتصاد الروسي والتأكد من أن الرئيس بوتين لديه موارد أقل لتمويل هذه الحرب".

    وتابع : لقد قلنا دائمًا إننا ندعم طموح أوكرانيا والشعب الأوكراني في الإاتحاد الأوروبي، مشيرا : "نشجع محاولة الوساطة التركية في الصراع الأوكراني". (أنسامد).

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