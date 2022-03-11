أوكرانيا: إيني تعلق عقود نفط جديدة في روسيا

(أنسامد) - مارس 11 - روما - أعلنت مجموعة إيني الإيطالية تعليق عقود شراء نفط خام ومنتجات نفطية من روسيا، على خلفية الهجوم الذي شنته الأخيرة على أوكرانيا، وفرض الدول الأوروبية عقوبات عليها.



وأوضحت الشركة في بيان لها، الخميس أنها "علقت عقود جديدة متعلقة بشراء النفط الخام ومنتجات نفطية من روسيا"، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأكدت الشركة أنها ستمتثل للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على روسيا، مشددة على أنها "ستعمل في ظل الاحترام الكامل لما تحدده المؤسسات الأوروبية والوطنية".



وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت المجموعة الإيطالية عن استعدادها لبيع حصتها في خط الغاز الروسي "بلو ستريم"، الذي تشترك فيه مع الشركة الروسية "جازبروم Gazprom"، جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وأوضحت المجموعة، "فيما يتعلق بالمشاركة المشتركة والمتساوية مع جازبروم في خط أنابيب الغاز بلو ستريم (الذي يربط روسيا بتركيا)، إيني تنوي البدء في بيع حصتها". (أنسامد).



