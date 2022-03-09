اليوم العالمي للمرأة: ماتاريلا يحي شجاعة النساء في أوكرانيا

(أنسامد) - مارس 9 - روما - وجه رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، التحية للنساء في أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي لبلادهن .



وأكد ماتاريلا، بمناسبة يوم المرأة العالمي، "مسؤوليتنا كمواطنين، كأوروبيين، تدعونا اليوم إلى التزام أقوى بالسلام، وسحب قوات الاحتلال ووقف السلاح، واستعادة القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية".



وأضاف "ليست حرية الشعب على المحك فحسب ، بل السلام والديمقراطية والقانون وحضارة أوروبا والجنس البشري بأسره". (أنسامد).



