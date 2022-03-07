Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
هبوط بورصة ميلانو بواقع 6% بسبب الحرب في أوكرانيا
    (أنسامد) - مارس 7 - روما - سجلت بورصة ميلانو صباح اليوم، الاثنين، هبوطاً حاداً بواقع 6% بسبب الحرب في أوكرانيا.

    كان نزيف خسائر بورصة ميلانو قد بدأ الجمعة الماضية حيث سجلت هبوطاً بنسبة 5% على خلفية الأزمة الأوكرانية.

    ومن جانبها، سجلت أسواق المال العالمية تراجعا حادا جديدا الجمعة مع دفع المعارك في أوكرانيا المستثمرين إلى العزوف عن شراء الأسهم.

    وانخفضت بورصة باريس 3,30% متوجهة بذلك إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020، بينما تراجعت بورصة فرانكفورت 3,38 بالمئة مقتربة من أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

    وخسرت بورصة لندن 3 بالمئة بعيد الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش، وميلانو 3,70 بالمئة.

    في آسيا، وبعد خسارة تجاوزت 3 بالمئة بعد الإعلان عن قصف المنشأة النووية في اوكرانيا، سجلت أسواق المال تحسنا طفيفا. فقد أغلقت بورصات طوكيو على تراجع نسبته 2,23 بالمئة وهونغ كونغ 2,25 بالمئة وشنغهاي 0,96 بالمئة. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    كوفيد والتغذية.. تغير العادات الغذائية للشباب

    ألبوم الصور