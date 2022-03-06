إيطاليا: لويجي دي مايو يزور قطر لبحث التعاون في قطاع الطاقة

(أنسامد) - مارس 6 - روما - توجه وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو في زيارة إلى قطر السبت بصحبة الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي.



ومن المقرر أن يُجري لويجي دي مايو، خلال تلك الزيارة التي تستمر يومين، محادثات مع السلطات القطرية تركز على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، في ضوء الحرب في أوكرانيا.



تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية الإيطالي للجزائر مؤخرا. (أنسامد).



