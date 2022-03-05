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ماريو دراغي يدين هجوم روسيا على محطة طاقة نووية في أوكرانيا
    (أنسامد) - مارس 5 - روما - أدان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الجمعة، هجوم روسيا الشائن على محطة الطاقة النووية زابوريجيا، في أوكرانيا.

    وقال دراغي، في بيان صادر عن قصر كيجي (رئاسة الوزراء الايطالية) إن هذه الحادثة تعتبر هجوما على أمن الجميع.

    وأضاف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في الرد بشكل موحد وبأقصى درجات الحزم، جنبًا إلى جنب مع الحلفاء، لدعم أوكرانيا وحماية المواطنين الأوروبيين. (أنسامد).

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