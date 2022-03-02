دراجي: الحكومة تدرس تقليل الاعتماد على الغاز الروسي

(أنسامد) - مارس 2 - روما - صرح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن الحكومة الإيطالية تدرس إجراءات لتقليل الاعتماد على الغاز القادم من روسيا كإجراء عقابي على الغزو الروسي لأوكرانيا.



قال دراجي: "ندرس إجراءات لتقليل الاعتماد على الغاز في روسيا" مؤكداً أن نقص المعروض لا يخلق مشكلة لإيطاليا.



وتابع دراجي أمام البرلمان أنه حتى إذا قطعت روسيا الإمدادات الأسبوع المقبل، فإن مستويات تخزين الغاز وتدفقات الواردات البديلة ستكون كافية لتغطية الطلب في ذروته، خاصة مع تراجع الطلب بسبب الطقس المعتدل.



واستدرك رئيس الحكومة، "لكن في ظل غياب الإمدادات الروسية، قد يصبح الوضع أكثر تعقيدا في فصول الشتاء القادمة".



وأشار إلى أن إيطاليا تعمل على زيادة الإمدادات من دول أخرى منتجة للغاز مثل الجزائر وأذربيجان، فضلا عن زيادة الاستفادة من محطات الغاز الطبيعي المسال.



وتستخدم إيطاليا الغاز لتوليد نحو 40 بالمئة من الكهرباء، وتستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها منه.



وجاء 40 بالمئة من واردات العام الماضي من روسيا. (أنسامد).



