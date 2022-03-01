الحكومة الإيطالية ستقدم معدات عسكرية لأوكرانيا

(أنسامد) - مارس 1 - روما - أعطى البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر للحكومة من أجل تقديم معدات عسكرية لأوكرانيا لمساندتها أمام الغزو الروسي.



وأمس، أعلنت الحكومة الإيطالية إعتزامها تقديم معدات عسكرية لأوكرانيا.



جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي، حيث قررت الحكومة «أن تقدم وسائل وعتاداً ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية الأوكرانية» في إطار «مرسوم بشأن إجراءات الطوارئ المرتبطة بتطورات الأزمة الأوكرانية».



ويأتي قرار إيطاليا بتقديم مساعدات عسكرية في أعقاب قرارات مماثلة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا. (أنسامد).



