إيطاليا تنصح رعاياها بمغادرة روسيا

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - دعت وزارة الخارجية الإيطالية الرعايا الموجودين في روسيا بشكل مؤقت، لمغادرة البلاد، على خلفية الهجوم العسكري الذي تشنه موسكو على الأراضي الأوكرانية.



وأوضحت الوزارة على موقعها بشأن "السفر الآمن"، أنها "توصي بشدة المواطنين الموجودين في روسيا على أساس مؤقت، سواء سياح، طلاب أشخاص في رحلات عمل أو ما شابه، بتنظيم عودتهم سريعا إلى إيطاليا".



كما نصحت الوزارة، هؤلاء المواطنون بالبحث عن "مسارات بديلة" للعودة إلى إيطاليا، لاسيما بعد قرار إيطاليا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، بغلق المجال الجوي أمام الرحلات مع روسيا، منذ أمس الأحد، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.



ونوهت الوزارة أنها تجري اتصالات مع اسطنبول والدوحة وأبو ظبي ودبي، من أجل تنظيم عودة المواطنين العالقين.



والخميس الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بعد أكثر من شهر من حشدها لقوات عسكرية على الحدود، على خلفية التوترات بشأن رغبة كييف الانضمام إلى حلف الناتو. (أنسامد).



