إيطاليا: مساعدة مالية فورية بقيمة 110 ملايين يورو لأوكرانيا

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده حولت دفعة فورية مقدارها 110 ملايين يورو للحكومة الأوكرانية، كتعبير ملموس عن تضامن إيطاليا ودعمها للشعب الذي تربطها به علاقات أخوية.



وكتب دي مايو، في صفحته بموقع "فيس بوك" : أعلمت زميلي دميترو كوليبا (نظيره الاوكراني) بأنني وقعت للتو قرارا بالدفع الفوري لـ110 ملايين يورو للحكومة الأوكرانية، كتعبير ملموس عن تضامن إيطاليا ودعمها للشعب الذي تربطنا به علاقات أخوية.



وأضاف : السلام هو الهدف الذي نواصل جميعا العمل من أجله يوميا ونرد على الأسلحة الروسية بفرض عقوبات، وهي الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب المجنونة.



وتابع لويجي دي مايو، أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء تشكيل جبهة مشتركة ومواصلة إظهار التماسك". (أنسامد).



