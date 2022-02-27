ماتاريلا : الإيطاليون متحدون في مواجهة العدوان الروسي

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، يوم الجمعة، إن الإيطاليين سيكونون "عنيدون وحازمون ومتحدون" في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.



وتابع إن "العالم لا ينوي رؤية مبادئ التعايش وهي تداس"، مضيفا أن الأوروبيين "لن يرضخوا لعنف القوة، اليوم أوكرانيا وغدا لا نعرف ما هي الأهداف".



وأشار ماتاريلا - في خطاب ألقاه في مدينة نورتشا جنوب شرق إقليم أومبريا في إيطاليا - إلى أن السلام في خطر وأن أوروبا لا يمكنها قبول جنون الحرب، منوها أنه "لا يمكننا قبول أن جنون الحرب يدمر ما بنته شعوب أوروبا. نحن لم نخرج من حروب الماضي بين الأشقاء فحسب، لكننا بذلنا جهدا كبيرا لتحقيق عالم يسوده الاحترام المتبادل والتعاون، عالم يتسم بالاحترام المتبادل والتعاون. ولا ننوي رؤية مبادئ التعايش تداس".



وإستطرد قائلا "بالأمس، ضربت أوروبا مأساة جديدة وليس في دولة واحدة ، بل في أوروبا بأكملها، مما يهدد السلام والحرية".



(أنسامد).



