دراجي:غزو أوكرانيا يعيدنا لأكثر الايام ظلاما بتاريخ أوروبا

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الجمعة، إن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا "يعيدنا إلى أكثر الأيام ظلاما" في التاريخ الأوروبي.



وأضاف دراجي، في إحاطة أمام مجلس النواب الايطالي بشأن الأزمة الأوكرانية : لقد أصاب الهجوم بالفعل السكان الأوكرانيين بطريقة مأساوية، منوها أن وزارة الداخلية الأوكرانية سجلت سقوط ضحايا مدنيين.



ودعا رئيس الوزراء الإيطالي موسكو إلى سحب قواتها والعودة إلى طاولة المفاوضات.



وتابع ماريو دراجي، أن الحكومة الإيطالية كانت تسعى مع شركائها الدوليين لحل الأزمة بطريقة سلمية ومن خلال الوسائل الدبلوماسية.



وأشار دراجي : يجب أن تكون أولويتنا تعزيز أمن قارتنا وممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا حتى تسحب قواتها وتعود إلى طاولة المفاوضات. (أنسامد).



