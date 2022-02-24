الخارجية الإيطالية تستدعي سفير روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير الروسي في روما، للاحتجاج على شن موسكو هجوما عسكريا على الأراضي الأوكرانية.



وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها، الخميس، "الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير ايتوري فرانشيسكو سيكي، استدعى سفير الاتحاد الروسي لدى الجمهورية الإيطالية، سيرجي رازوف، بناءا على تعليمات من الوزير لويجي دي مايو".



وتابعت الوزارة، "أعرب السفير سيكي للدبلوماسي الروسي عن إدانة الحكومة الإيطالية الشديدة لهجوم موسكو الخطير وغير المبرر ضد أوكرانيا، والذي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".



وخلال الليلة الماضية، شن الجيش الروسي ضربة ضد أهداف عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية. (أنسامد).



