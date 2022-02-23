ايطاليا - كورونا:انخفاض نسبة دخول الاطفال والشباب المستشفيات

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - سجلت نسبة دخول الاطفال و الشباب
حتي 18 عاما، المستشفيات للعلاج من آثار فيروس كورونا (كوفيد-19)،
انخفاضا كبيرا بنسبة 30 بالمائة لاول مرة منذ عدة اسابيع في
ايطاليا.
وفي بيان لها، ذكرت جمعية مستشفيات الأطفال الإيطالية :" دخل 122
فردا المستشفي من بينهم 3 الي العناية المركزة هذا الاسبوع مقابل
172 خلال الاسبوع الماضي"
وأوضحت الجمعية أنه بين هؤلاء، هناك 73 طفلاً تبلغ اعمارهم من صفر
إلى أربعة أعوام و49 طفلا من 5 إلى 18 عاما.
يذكر أنه في الفئة العمرية بين 5 و 18 سنة، لا يزال 69٪ منهم بدون
لقاح ضد فيروس كورونا. (أنسامد).