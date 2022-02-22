محاكمة إمام سجن أليساندريا بتهمة الدعوة لتدمير الفاتيكان

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - أحيل بوشتا العلام ، 43 عاما مغربي المولد ، لمحاكمة عاجلة مارس المقبل أمام محكمة جنايات تورينو بتهمة الدعوة من علي منبر سجن أليساندريا الايطالي الي تدمير الفاتيكان في الفترة ما بين يوليو 2020 ومارس 2021 حيث كان هو نفسه معتقلا.



هذا وقد اعتقلته فرقة العمليات الخاصة بالشرطة الايطالية في مايو 2021 ، بتهمة الدعوة للجهاد خلال فترة احتجازه في سجن مدينة أليساندريا الإيطالية .



وسيتم توجيه عدة تهم للمدعى عليه بالتحريض على ارتكاب جريمة كبري متعلقة بالإرهاب داخل السجن ، حيث نصب نفسه إمامًا . (أنسامد).



