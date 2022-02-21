اليونان تعلن العثور على راكب نجا من حريق العبارة الإيطالية

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - أعلن خفر السواحل اليوناني / الأحد / العثور على راكب على قيد الحياة بعد نجاته من الحريق الذي شب في عبارة نقل السيارات الايطالية "يوروفيري أوليمبيا" فجر يوم الجمعة قبالة جزيرة كورفو اليونانية.



وقال خفر السواحل اليوناني إن الراكب الذي تم انقاذه يحمل جنسية بيلاروسيا وكان عالقا في مؤخرة السفينة، ويبلغ من العمر 21 عامًا.



تأمل السلطات أن يتمكن من الادلاء بمعلومات عن المفقودين الأحد عشر الآخرين الذين ربما لا يزالون عالقين على متن العبارة التي لا يزال ينبعث منها دخان كثيف صباح الأحد. (أنسامد).



