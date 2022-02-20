عشرة جرحى و14مفقودا في حريق العبارة الايطالية

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - ذكر مسؤولون يونانيون أن عشرة أشخاص - تسعة رجال وامرأة - أصيبوا بعد اندلاع حريق فى عبارة نقل السيارات الإيطالية "يوروفيري أوليمبيا" التابعة لشركة "جريمالدي لاينز" الإيطالية بالقرب من جزيرة كورفو اليونانية، وذلك وفقا لما ذكره التليفزيون اليونانى الذي أشار إلى أنه تم إجلاء ما يقرب من 300 شخص كانوا على متن السفينة.



وقال ليونيداس رومباتيس، مدير مستشفى كورفو، للتلفزيون اليوناني العام، إن راكبين تم نقلهما إلى المستشفى كإجراء احترازي بسبب إصابات طفيفة وأن أحد أفراد الطاقم البالغ من العمر 42 عاما يعاني من مشاكل في التنفس.



وأكدت شركة "جريمالدي لاينز" أن 14 شخصا في عداد المفقودين، منوهة أنه تم تحديد مكان خمسة منهم ويجري إنقاذهم.



وأشارت السلطات اليونانية إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة سبب الحريق. (أنسامد).



