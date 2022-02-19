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مباحثات هاتفية بين دراجي وبايدن حول الأزمة الأوكرانية
    (أنسامد) - فبراير 19 - روما - أعلن البيت الابيض أن الرئيس الامريكي جو بايدن أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراجي حول الأزمة الأوكرانية.

    ووفقا لبيان صادر عن البيت الابيض، أكد الزعيمان التزامهما بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستعدادهما لفرض تكاليف اقتصادية باهظة على روسيا حال غزوها أوكرانيا.

    وأضاف البيان أن بايدن ودراجي استعرضا الجهود الدبلوماسية وجهود الردع الجارية ردًا على استمرار الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا. (أنسامد).

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