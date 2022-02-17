خلال جلفود2022.. وكالة التجارة الإيطالية تنظم مختبر طعام

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - نظمت وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات والقنصلية الإيطالية بدبي مختبر الطعام الإيطالي، والذي يعد جزءا من جناح إيطاليا في معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات الذي افتتحت فعالياته اليوم وتستمر حتى 17 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.



مبادرة مختبر الطعام الإيطالي في قاعة الشيخ سعيد 1 هي جزء من حملة "إيطاليا ببساطة استثنائية #beIT" والتي تشجع على الاستهلاك الواعي للمنتجات الأصلية المصنوعة في إيطاليا وتقاوم ظاهرة المنتجات المقلدة.



وتعرض إيطاليا في معرض جلفود مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الإيطالية مثل المعجنات والآيس كريم والفواكه والاطعمة المعلبة والأطعمة الذواقة والمجمدة وزيت الزيتون والقهوة والعصائر والحبوب والوجبات الخفيفة بمشاركة 180 شركة قدمت خصيصا" لهذا المعرض.



ويكمن نجاح شعار "صنع في إيطاليا" في قطاع الزراعة الخضراء و المستدامة الأكثر عضوية في أوروبا مع وجود أكثر من 80 ألف موظف، وأكبر عدد من مؤشرات حماية المنشأ للمنتجات الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي وأكثر من 5 آلاف من المنتجات الغذائية الزراعية التقليدية. (أنسامد).



