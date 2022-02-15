بركان إتنا الإيطالى يضىء سماء روما بالحمم الحمراء الكثيفة

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - شهدت جزيرة صقلية فى إيطاليا ثوران بركان جبل إتنا الإيطالى حيث رصدت عدسة المصورين إضاءة سماء الليل فى ثوران بركانى مذهل فى جبل إتنا الإيطالى أعلى وأنشط بركان فى أوروبا حيث أضاء سماء الليل بانفجارات وحمم بركانية حمراء ساطعة.



وقال المعهد الوطنى الإيطالى للجيوفيزياء والبراكين، إن الثوران الذى تركز على فوهة البركان فى الجنوب الشرقى، على ارتفاع حوالى 2900 متر، تسببت فى ارتفاع أعمدة الدخان والرماد فى السماء لمسافة ثمانية كيلومترات ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



أعلن المعهد الوطنى الإيطالى للجيوفيزياء والبراكين (INGV) عن ثوران بركان بجبل "إتنا" فى صقلية، وقال المعهد، فى بيان له، أن الانفجار حدث فى فوهة البركان الجنوبية الشرقية على ارتفاع حوالى 2900 متر، مما أدى إلى إلقاء الرماد والدخان فى السماء على ارتفاع 8 كيلومترات، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وأضاف البيان: "تشكلت 3 تيارات من مادة الحمم البركانية من فوهة البركان، حيث ذهب الأولان على بعد بضع مئات من الأمتار باتجاه (Valle del Bove)، أما الثالث، فاتجه جنوبا لمسافة بضع مئات من الأمتار". (أنسامد).



