الرئيس الإيطالي يهنئ شتاينمايرلإعادة انتخابه رئيسا لالمانيا

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - هنأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية كرئيس لألمانيا الاتحادية، معربا عن سعادته لاعادة انتخاب شتاينماير لفترة أخرى.



وقال ماتاريلا في برقية تهنئة أرسلها إلى شتاينماير : إن إعادة انتخابك تمثل أهمية بالنسبة لألمانيا وأوروبا ككل، منوها بعلاقة الصداقة التي تربطهما على المستوى الشخصي.



وأضاف ماتاريلا إن إعادة انتخاب شتاينماير بمثابة شهادة على الثقة التي يضعها الشعب الألماني في شخصه، وإشارة أكيدة للوحدة في الأوقات التي شهدت مصاعب كبيرة . (أنسامد).



