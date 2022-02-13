دراجي : من المهم لإيطاليا أن تحافظ على نمو الناتج المحلي

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أنه من المهم لإيطاليا أن تحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي.



وقال دراجي إن النمو سيتباطأ في الربع الأول على الرغم من أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 4.1٪ الذي توقعه الاتحاد الأوروبي لا يزال أعلى من ألمانيا أو فرنسا، مشيرا إلى أن هناك مخاطر مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.



وأضاف "وضعنا هذه الفئات من المخاطر في الاعتبار والحكومة تعمل (عليها)، والمهم هو الحفاظ على النمو لمواجهة الأسواق بثقة".



وفي المؤتمر الصحفي أيضا، أشار وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو إن خصخصة شركة الطيران ITA التي تم تقليصها مؤخرا كانت أولوية وأن الحكومة تبحث عن شريك.



وذكر أن وزارة الاقتصاد ستحتفظ بحصتها في البداية لكنها ستستمر بعد ذلك في بيع حصصها. (أنسامد).



