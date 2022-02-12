ايطاليا : استمرار انخفاض معدل الاصابة الاسبوعي بكورونا

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - يستمر معدل الاصابة الاسبوعي بفيروس كورونا في إيطاليا ومؤشر قابلية انتقال العدوى في الانخفاض على المستوى الوطني، وفقًا لآخر تقرير أسبوعي لرصد فيروس كورونا، الصادر عن المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة.



وأوضح التقرير أن مؤشر قابلية انتقال العدوى انخفض من 0.93 الأسبوع الماضي إلى 0.89. إذا كان المؤشر أعلى من 1، فهذا يعني أن الوباء آخذ في الانتشار.



وانخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا من 1362 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الماضي إلى 962 حالة هذا الأسبوع. كما استمر ضغط الوباء على المستشفيات الإيطالية في الانخفاض أيضًا.



وأشار التقرير إلى إن نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى فيروس كورونا في أقسام العناية المركزة انخفضت من 14.8% في 3 فبراير إلى 13.4% في 10 فبراير، منوها أن نسبة الأسرة في المستشفيات العادية التي يشغلها مرضى كوفيد انخفضت من 29.5% إلى 26.5%. (أنسامد).



