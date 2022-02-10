عمر فيزنتين يقتنص الميدالية الـ8 لإيطاليا في أولمبياد بكين

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - اقتنص لاعب التزلج الإيطالي، عمر فيزنتين، الميدالية الثامنة لإيطاليا في الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين 2022، بعدما حصل على الميدالية البرونزينة لتزلج الرجال خلال الحدث.



وحصد اللاعب النمساوي، أليساندرو هاميرلي الميدالية الذهبية، بينما حصل الكندي إليوت جراندين على الميدالية الفضية.



وعلق فيزتين، البالغ 32 عاما على حصوله على الميدالية البرونزية بالقول، "لقد انتظرت طويلا من أجل هذه الميدالية لأعوام، وأخيرا وصلت"، قبل أن يضيف في تصريحات لتليفزيون راي، "لقد بدأت السباق ببطء، لكنني نجحت في التجاوز".



وتابع، "لم يكن هذا شيئا أرغب في القيام به، لكنه يعتمد على حقيقة أن الآخرين بدأوا أسرع مني"، مستطراد، "الآن، أعرف أنني جيد".



وسبق أن نافس فيزتين خلال الألعاب الأوليمبية الشتوية في إيطاليا، وجاء في المرتبة الثانية في دور الثمانية وكذلك الثانية في ربع النهائي، لكنه لم ينهي نصف النهائي.



وسبق أن حقق فزتين انتصارين في كأس العالم للتزلج على الجليد، بينها الفوز بكأس العالم للتزلج عام 2013-2014. (أنسامد).



