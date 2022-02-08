وزارة الصحة: الايطاليون بدون اقنعة طبية من الجمعة القادمة

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - اعلن وكيل وزارة الصحة الايطالية اندريا كوستا انه اعتبارا من الجمعة القادمة 11 فبراير سيتم الاستغناء عن الاقنعة الطبية في الاماكن المفتوحة ايا كان الوضع الصحي في كافة المدن .



واضاف المسؤل الايطالي ان وزارة الصحة الايطالية ستضع شروطا لتجنب تمديد حالة الطوارئ في البلاد .



من جانبه اعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا عن "انخفاض بنسبة 30٪ من الحالات في أسبوع بفضل حملة التطعيم غير العادية ".



ويمكن التنبؤ من خلال هذه التصريحات باعادة فتح الملاهي الليلية بالاضافة الي زيادة سعة الملاعب..ويرجع ذلك الي زيادة الثقة في تاثير التطعيمات خاصة و انه مع نهاية شهر مارس سيكوت كثير من الايطاليين قد اخذوا الجرعة الثالثة. (أنسامد).



