البابا فرنسيس يندد بختان الإناث

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - شجب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عمليات ختان الإناث التي يتعرض لها زهاء ثلاثة ملايين فتاة سنويًا، غالبا في ظروف بغاية الخطورة على صحتهن.



وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة أشار فيها إلى الاحتفال في السادس من فبراير باليوم العالمي ضد ختان الإناث.



وقال : زهاء ثلاثة ملايين هو عدد الفتيات اللاتي يتعرّضن سنويًا لذلك، وغالبا في ظروف بغاية الخطورة على صحتهن، مضيفا أن هذه الممارسة المنتشرة وللأسف في مناطق عديدة من العالم، تهين كرامة المرأة وتسيء بشكل كبير إلى سلامتها الجسدية.



كما ذكّر البابا فرنسيس بالاحتفال يوم الثلاثاء القادم الثامن من فبراير باليوم العالمي للصلاة والتأمل ضد الاتجار بالبشر.



وأشار إلى أن ذلك جرح عميق بسبب السعي المخزي إلى مصالح اقتصادية بدون أي احترام للشخص البشري، منوها أن هناك فتيات كثيرات على الطرقات محرومات من الحرية، يستعبدهن تجار البشر ويتم إرسالهن للعمل وإذا لم يجلبن المال يتعرّضن للضرب.



تختلف طريقة ممارسة هذه العملية حسب المكان وحسب التقاليد لكنها تجري في بعض الأماكن دون أي تخدير موضعي وقد يُستخدم موس أو سكين بدون أي تعقيم أو تطهير لتلك الأدوات المُستخدمة في هذه العملية.



يختلف العُمر الذي تجري فيه هذه العملية من أُسبوع بعد الولادة وحتَّى سن البُلوغ .



ممصهي أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت عليهنَّ العملية حول العالم..والصومال وغينيا وجيبوتي الأعلى نسبةً في عدد المختونات. (أنسامد).



