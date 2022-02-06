وزير الصحة : إيطاليا تبدأ "مرحلة جديدة" في مكافحة كورونا

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا
ان إيطاليا تبدأ "مرحلة جديدة" في مكافحة فيروس كورونا بعد أن
تلقى 91٪ من الإيطاليين الجرعة الأولي من التطعيم .
وأضاف "91٪ من الإيطاليين فوق سن 12 عاما تلقوا جرعتهم الأولى من
لقاح كورونا، و 88٪ حصلوا على جرعتين وأكملوا الدورة الأولية ،
وحوالي 35 مليونا حصلوا على جرعة معززة أيضا، وهذا يمكننا من بدء
مرحلة جديدة في مكافحة الفيروس".
وأشار سبيرانزا: "لا يزال يتعين علينا أن نتحلى بأقصى درجات الحذر
، ولكن للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة ، نتطلع إلى الأرقام بثقة ،
والتي تتحسن أخيرا".
وشدد الوزير على انخفاض معدل إشغال مرضي فيروس كورونا في العناية
المركزة مرة أخرى إلى 14.8 وفي الأجنحة العامة إلى 29.5٪.