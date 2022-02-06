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وزير الصحة : إيطاليا تبدأ "مرحلة جديدة" في مكافحة كورونا
    (أنسامد) - فبراير 6 - روما - قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ان إيطاليا تبدأ "مرحلة جديدة" في مكافحة فيروس كورونا بعد أن تلقى 91٪ من الإيطاليين الجرعة الأولي من التطعيم .

    وأضاف "91٪ من الإيطاليين فوق سن 12 عاما تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا، و 88٪ حصلوا على جرعتين وأكملوا الدورة الأولية ، وحوالي 35 مليونا حصلوا على جرعة معززة أيضا، وهذا يمكننا من بدء مرحلة جديدة في مكافحة الفيروس".

    وأشار سبيرانزا: "لا يزال يتعين علينا أن نتحلى بأقصى درجات الحذر ، ولكن للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة ، نتطلع إلى الأرقام بثقة ، والتي تتحسن أخيرا".

    وشدد الوزير على انخفاض معدل إشغال مرضي فيروس كورونا في العناية المركزة مرة أخرى إلى 14.8 وفي الأجنحة العامة إلى 29.5٪.

    (أنسامد).

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