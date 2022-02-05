إيطاليا : دي مايو يبحث مع لودريان الازمة الروسية-الاوكرانية

YK9 (أنسامد) - فبراير 5 - روما - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان التطورات الأخيرة على الحدود الروسية-الأوكرانية.



وذكرت وزارة الخارجية الايطالية في بيان لها ان لويجي دي مايو أجرى صباح أمس الجمعة مباحثات "مطولة ومثمرة" مع لودريان، استعرضت على وجه الخصوص التطورات الأخيرة على الحدود الروسية-الأوكرانية وفي شرق أوكرانيا.



وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا مجددا على دعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها الكاملة، وتشاطرا الالتزام بمواصلة مسار الحوار مع روسيا، والحفاظ على الجبهة الأوروبية موحدة في تحديد رد مشترك يوظف كردع فعال ومستدام.



كما أعرب دي مايو عن أمله في رد إيجابي من جانب موسكو على استعداد الحلفاء لبدء حوار جاد وملموس لحل الأزمة، مؤكدا ضرورة العمل على تجنب دوامة التصعيد التي من شأنها تقليص هوامش السياسة والمبادرة الدبلوماسية.



كما ناقش دي مايو ولودريان بإيجاز آخر التطورات في مالي، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق أيضا فيما يتعلق بالالتزام المشترك في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. (أنسامد).



