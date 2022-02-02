ايطاليا:مجلس الوزراء يبحث سريان غيرمحدد المدة للتصريح الاخضر

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - يبحث مجلس الوزراء الايطالي في اجتماعه اليوم، الأربعاء، إمكانية سريان التصريح الاخضر لمدة غير محددة لاولئك الذين تناولوا الجرعة الثالثة من التطعيم و كذلك امكانية عدم تحديد اقامتهم في حالة ما كانت المسحات الخاصة بهم موجبة دون ظهور اعراض مرضية عليهم.



من ناحية اخرى، تشير بيانات وزارة الصحة الي اكتشاف 132.142 اصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة بالاضافة الي 427 حالة وفاة.



واخيرا لم يتسبب التشريع الخاص بفرض استخدام شهادة التطعيم في مكاتب البريد والبنوك والمكاتب والمؤسسات التجارية في اي مشاكل خاصة..



هذا و من المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء غدا ايضا لبحث الوضع في المدارس وضرورة مخاطبة اباء التلاميذ الذين لم يتناولوا التطعيم.



وأمس الثلاثاء، وذكرت مصادر حكومية أن المجلس استقر على تمديد ارتداء المواطنين الكمامات، لكبح جماح وباء كورونا، خارج المنازل لمدة 10 أيام.



والسبت الماضي، أعلن معهد جيمبي الإيطالي بدء انخفاض الأعداد المسجلة للإصابات بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، بين 19 و25 يناير، بنسبة 3.7%، بالمقارنة بالأسبوع السابق له. (أنسامد).



