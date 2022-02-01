دراجي: أولويات ماتاريلا هي نفس أولويات الحكومة الايطالية

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - اعلن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي ان " الأولويات التي يتبناها رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وهي مكافحة الوباء وانعاش الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد هي نفسها الأولويات التي تعمل الحكومة الايطالية علي تطبيقها".



وقال دراجي في افتتاح جلسة مجلس الوزراء ان اجتماع الحكومة الاربعاء القادم سيدور حول تفاصيل الخطة الايطالية للإنعاش الوطني.



فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الاجمالي، اعرب دراجي عن رضائه مؤكدا انه تحسن بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وايضا بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الايطالية مثل حملات التطعيم و السياسات الداعمة للاقتصاد.



وذكرت مصادر حكومية ان الوزراء قد استقبلوا الرئيس الايطالي بالتصفيق لتهنئته بفوزه بالرئاسة الايطالية وقد اعاد النواب الإيطاليون مساء السبت انتخاب الرئيس الإيطالي الحالي سيرجيو ماتاريلا لفترة رئاسية ثانية، منهين بذلك أسبوعا من الخلافات بين الأحزاب السياسية في البلاد.



وحصل ماتاريلا ، في الجولة الثامنة من التصويت، على الأغلبية المطلقة الضرورية التي تبلغ 505 أصوات من بين النواب والممثلين الإقليميين.



وتنتهي الفترة الحالية لماتاريلا في الثالث من شباط/ فبراير، وبعدها سيؤدي اليمين الدستورية مجددا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.. (أنسامد).



