البابا فرنسيس يهنئ الرئيس الإيطالي ماتاريلا لإعادة انتخابه

(أنسامد) - يناير 31 - روما - أعرب البابا فرنسيس في برقية عن تهانيه القلبية وتمنياته للرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وذلك عقب انتخابه لفترة رئاسية ثانية.



وبمناسبة إعادة انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا لفترة رئاسية جديدة السبت ٢٩ يناير، وجه قداسة البابا فرنسيس إلى سيادته برقية بدأها بتهنئته القلبية على انتخابه مجدَّدا لتولي المنصب الأعلى في الجمهورية الإيطالية.



كما أعرب عن أفضل التمنيات للرئيس في تأديته واجبه الذي تقبَّله ماتاريلا بروح استعداد سخي حسب ما أضاف البابا.



وأعرب عن قناعته بأن خدمة الرئيس ماتاريلا هي أكثر جوهرية من أجل تعزيز الوحدة ونقل السكينة إلى البلاد، وذلك في هذه المرحلة التي تعاني فيها البلاد من الجائحة وهي فترة تشهد انتشار الكثير من القلق وعدم اليقين وخاصة في عالم العمل، هذا إلى جانب تزايد الفقر ومعه الخوف الذي يقود إلى الانغلاق على الذات.



ثم ختم البابا فرنسيس برقيته إلى الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا مؤكدا صلاته من أجل أن يتمكن الرئيس من "مواصلة دعم الشعب الإيطالي العزيز في بناء تعايش أكثر أخوّة دائما وتشجيعه على مواجهة المستقبل برجاء". (أنسامد).



