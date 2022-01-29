إيطاليا : إستمرار الجمود في الانتخابات الرئاسية

(أنسامد) - يناير 29 - روما - إستمر الجمود في الانتخابات الرئاسية الإيطالية يوم الجمعة حيث جاءت محاولة يمين الوسط لانتخاب رئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا كاسيلاتي رئيسة للدولة في الاقتراع الخامس لانتخاب رئيس جديد ، وفشلت عملية الاقتراع السادسة قبل أن تبدأ حيث أعلن كلا الجانبين مقاطعتها بالفعل .



لكن رئيسة مجلس الشيوخ عن يمين الوسط في فورزا إيطاليا (FI) آنا ماريا بيرنيني قالت "لقد فتحنا مفاوضات مع يسار الوسط ، دعونا نرى (ما سيحدث)".



ذهب قادة الحزب الديمقراطي من يسار الوسط (PD) وحليفته حركة 5 نجوم الشعبوية (M5S) ، رئيسا الوزراء السابقين إنريكو ليتا وجوزيبي كونتي ، للقاء زعيم حزب الرابطة اليمينية وحليف الجبهة الإسلامية ، النائب السابق. رئيس الوزراء ووزير الداخلية المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني ، الذي التقى بشكل منفصل مع رئيس الوزراء دراجي ، المفضل للانتقال إلى أعلى التل إلى قصر كويرينال.



امتنع كل من PD و M5s ومجموعة LeU اليسارية وحليفهم الاسمي في الحزب الرابع الوسطي عن التصويت في الاقتراع الخامس ، قائلين إن هناك حاجة إلى رقم إجماع ، وليس اختيار جانب واحد من الطيف السياسي.



لا تملك كتلة يسار الوسط أو يمين الوسط ما يكفي من الأصوات بمفردها لإجراء الانتخابات.



امتنع يمين الوسط عن التصويت في الاقتراع السادس بينما أدلى يسار الوسط بأوراق بيضاء. هناك جولتان أخريان من التصويت يومي السبت والأحد ، ولا نهاية في الأفق حاليًا.



في الماضي ، استغرق الأمر ما يصل إلى 23 جولة لانتخاب رئيس جديد.



كاسيلاتي هو عضو في حزب FI الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني ، وهو كاثوليكي متدين مناهض للإجهاض ، وقد تعرض لانتقادات بسبب تصويت أغلبية برلسكوني السابقة سيئ السمعة للموافقة على اقتراح بأن راقصة مغربية هاربة تبلغ من العمر 17 عامًا كانت السابقة لثلاث مرات. كان رئيس الوزراء وقطب وسائل الإعلام الذي دفع مقابل ممارسة الجنس معه في الواقع ابنة أخت الرجل المصري الراحل حسني مبارك.



قال يمين الوسط إنها شخصية مؤسسية من الحزبين ذات مكانة لا يرقى إليها الشك.



وبدأ الاقتراع السادس لأكبر 1009 ناخبين - مشرعون من مجلسي البرلمان وممثلين إقليميين - الساعة 5 مساءً ومن المتوقع أن يسفر الفرز عن نتيجة أخرى غير حاسمة.



هناك حاجة إلى أغلبية بسيطة لانتخاب خليفة للرئيس سيرجيو ماتاريلا ، وبالتالي فإن الرقم السحري هو 505.



وفي الاقتراع الخامس ، حصل كاسيلاتي على 382 صوتًا وامتنع 406 ناخبًا عن التصويت.



وحصل ماتاريلا ، الذي يقترب من نهاية ولايته التي استمرت سبع سنوات ، وقال إنه لا يريد إعادة انتخابه ، على 46 صوتًا ، مقابل 166 صوتًا في الاقتراع الرابع يوم الخميس.



تسبب قرار يمين الوسط في التصويت لكاسيلاتي في توتر داخل الائتلاف الواسع الداعم لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.



وقال زعيم الحزب الديمقراطي إنريكو ليتا "لقد أفسدونا لمدة ثلاثة أيام" ، مشيرًا إلى يمين الوسط المكون من حزب FI والرابطة اليمينية وحزب الإخوان الإيطاليين المعارض. وأضاف "لقد حاولوا تقسيمنا بأفكار خيالية".



لا يزال دراجي هو المفضل لدى وكلاء المراهنات للحصول على أعلى منصب مؤسسي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، ويقال إن فرصه آخذة في الارتفاع مع استمرار المأزق لكن العديد من أعضاء البرلمان يخشون أن يؤدي انتخاب منقذ اليورو كرئيس للبنك المركزي الأوروبي إلى خسارة مقاعدهم فيها. انتخابات مبكرة قبل عام من النهاية الطبيعية للدورة البرلمانية.



يشعر العديد من أعضاء البرلمان ومجتمع الأعمال المحلي والدولي بالقلق أيضًا من أن رحيله قد يعرض للخطر الإصلاحات الرئيسية في أنظمة العدالة والضرائب والإدارة العامة اللازمة لتأمين ما يقرب من 200 مليار يورو في صناديق الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد COVID ، مما يساعد على تحويل إيطاليا إلى دولة أكثر حداثة ، اقتصاد كفؤ وأكثر اخضرارًا.



الرئيس هو شخصية احتفالية إلى حد كبير تمثل الوحدة الوطنية وتتمسك بالدستور كنوع من البوصلة الأخلاقية للأمة ، ولكن يمكنه ممارسة السلطة في أزمات الحكومة من خلال تسمية رؤساء الوزراء وقد يطلب أيضًا من البرلمان إعادة النظر في التشريع. (أنسامد).



