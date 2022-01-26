ايطاليا..مواصلة اجراءات انتخاب رئيس جديد للبلاد

(أنسامد) - يناير 26 - روما - يواصل المشرعون في إيطاليا اجراءات انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليخلف الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا، دون توافق وبلا أمل في الحسم قبل غدا الخميس .



ومن المقرر أن يدلي نحو 1009 نواب من مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وكذلك ممثلون عن المناطق والأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي بأصواتهم .



وعادة لا يكون هناك مرشحون رسميون في السباق، إلا أنه لطالما اعتُبر رئيس الوزراء الحالي ماريو دراجي المرشح الأوفر حظا لشغل أعلى منصب في الدولة.



ونظرا لأنه لا يمكنه تولي المنصبين، فقد استمرت مفاوضات لأسابيع في روما بشأن كيفية استمرار حكومته، التي تتضمن تمثيلا لكافة الأحزاب الرئيسية في البرلمان تقريبا.



وهذا جعل إمكانية التوصل إلى فائز في اليوم الأول من التصويت أمرا مستبعدا، حيث يستلزم فوز أي مرشح الحصول على أغلبية الثلثين، خلال أول ثلاث جولات من التصويت، وبعد ذلك تكون الأغلبية المطلقة كافية.



ولأنه لا يمكن إجراء إلا تصويت واحد في اليوم، فمن غير المتوقع إعلان فائز قبل يوم الخميس القادم. (أنسامد).



