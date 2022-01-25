نحو تمديد الموعد النهائي للتصريح الأخضرلمن لديه جرعة المعززة

(أنسامد) - يناير 25 - روما - تفكر الحكومة الايطالية في تمديد
ما بعد ستة أشهر من انتهاء صلاحية التصريح الأخضر لأولئك الذين
قاموا بالجرعة المعززة .
ويوجد على الطاولة أيضًا عقدة المدة الأقصر للشهادة مقارنة بـ 9
أشهر في البلدان الأوروبية الأخرى والالتزام بالمسح لأولئك الذين
يصلون إلى إيطاليا ، حتى مع الجرعة الثالثة: صرخة إنذار أتت من
مناطق الانعكاسات على السياحة.
لإلغاء الحظر الجزئي للوضع ، يمكن أن تكون التوصية التي ستظهر يوم
الثلاثاء على طاولة مجلس الشؤون الإقليمية للاتحاد الأوروبي:
الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل ، أو شُفيوا من المرض أو مع
اختبار سلبي ، لن يكونوا قادرين على فرض كمامات قطنية جديدة أو
الحجر الصحي بغض النظر عن الحالة الوبائية لبلدهم الأصلي.
من 1 فبراير ، ستنخفض مدة الشهادة الخضراء من 9 إلى 6 أشهر.. بحساب
أن إعطاء الدواء المعزز بدأ في منتصف سبتمبر ، في منتصف مارس ،
سيكون هناك أول إيطاليين مع مرور منتهي الصلاحية على الرغم من
إجراء ثلاث جرعات ، ولا يوجد ، في الوقت الحالي ، ما يشير إلى جرعة
رابعة محتملة.
قد تشير توصية الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى مخرج. وفقًا لوكيل
وزارة الصحة ، بييرباولو سيليري ، في هذه المرحلة ، "من الضروري
التخفيف" و "تبسيط كل شيء" من أجل "الانتقال من العلاج الطارئ إلى
العلاج العادي وفقا لعلم الأمراض الذي دخل بقوة في الكتب الطبية".
.
منذ بداية انتشار الوباء ، يقترب عدد المصابين في إيطاليا من 10
ملايين ، في حين أن 2.7 مليون مصابين حاليًا. (أنسامد).