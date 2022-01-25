نحو تمديد الموعد النهائي للتصريح الأخضرلمن لديه جرعة المعززة

(أنسامد) - يناير 25 - روما - تفكر الحكومة الايطالية في تمديد ما بعد ستة أشهر من انتهاء صلاحية التصريح الأخضر لأولئك الذين قاموا بالجرعة المعززة .



ويوجد على الطاولة أيضًا عقدة المدة الأقصر للشهادة مقارنة بـ 9 أشهر في البلدان الأوروبية الأخرى والالتزام بالمسح لأولئك الذين يصلون إلى إيطاليا ، حتى مع الجرعة الثالثة: صرخة إنذار أتت من مناطق الانعكاسات على السياحة.



لإلغاء الحظر الجزئي للوضع ، يمكن أن تكون التوصية التي ستظهر يوم الثلاثاء على طاولة مجلس الشؤون الإقليمية للاتحاد الأوروبي: الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل ، أو شُفيوا من المرض أو مع اختبار سلبي ، لن يكونوا قادرين على فرض كمامات قطنية جديدة أو الحجر الصحي بغض النظر عن الحالة الوبائية لبلدهم الأصلي.



من 1 فبراير ، ستنخفض مدة الشهادة الخضراء من 9 إلى 6 أشهر.. بحساب أن إعطاء الدواء المعزز بدأ في منتصف سبتمبر ، في منتصف مارس ، سيكون هناك أول إيطاليين مع مرور منتهي الصلاحية على الرغم من إجراء ثلاث جرعات ، ولا يوجد ، في الوقت الحالي ، ما يشير إلى جرعة رابعة محتملة.



قد تشير توصية الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى مخرج. وفقًا لوكيل وزارة الصحة ، بييرباولو سيليري ، في هذه المرحلة ، "من الضروري التخفيف" و "تبسيط كل شيء" من أجل "الانتقال من العلاج الطارئ إلى العلاج العادي وفقا لعلم الأمراض الذي دخل بقوة في الكتب الطبية".



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منذ بداية انتشار الوباء ، يقترب عدد المصابين في إيطاليا من 10 ملايين ، في حين أن 2.7 مليون مصابين حاليًا. (أنسامد).



