ايطاليا-كوفيد .. انخفاض في الحالات والضحايا

(أنسامد) - يناير 24 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عن اكتشاف 179106 إصابة جديدة بفيروس كوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية .



بحسب بيانات وزارة الصحة. بالأمس كان هناك 188.797. وبدلا من ذلك بلغ عدد الضحايا 373 بينما كانوا بالأمس 385.



وبلغ معدل الإيجابية 16٪ ، بانخفاض طفيف عن 17٪ أمس. هناك 1707 مرضى في العناية المركزة قال مدير الوقاية بوزارة الصحة "لا يزال معدل الإصابة بحالات Covid في بلدنا يتزايد ، وإن كان بوتيرة أقل ، حيث وصل إلى 2،011 حالة لكل 100 ألف نسمة.، فنحن فوق العتبة الحرجة مع العديد من الحالات خارج عتبة العناية المركزة . (أنسامد).



