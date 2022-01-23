البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا

(أنسامد) - يناير 23 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم /الأحد/ عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة بشأن أوكرانيا.



واقترح البابا فرانسيس أن يكون يوم الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا.



وقال : أتابع بقلق ازدياد التوترات التي تهدد بتوجيه ضربة جديدة للسلام في أوكرانيا وتضع الأمن في القارة الأوروبية موضع الشك مع تداعيات أوسع.



وأضاف : أناشد من صميم القلب جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة لكي يرفعوا الصلاة إلى الله لكي يكون كل عمل ومبادرة سياسية في خدمة الأخوة البشرية وليس في خدمة المصالح الشخصية. (أنسامد).



