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البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا
    (أنسامد) - يناير 23 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم /الأحد/ عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة بشأن أوكرانيا.

    واقترح البابا فرانسيس أن يكون يوم الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا.

    وقال : أتابع بقلق ازدياد التوترات التي تهدد بتوجيه ضربة جديدة للسلام في أوكرانيا وتضع الأمن في القارة الأوروبية موضع الشك مع تداعيات أوسع.

    وأضاف : أناشد من صميم القلب جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة لكي يرفعوا الصلاة إلى الله لكي يكون كل عمل ومبادرة سياسية في خدمة الأخوة البشرية وليس في خدمة المصالح الشخصية. (أنسامد).

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