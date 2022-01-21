ايطاليا : استقرار معدل الاصابة الاسبوعي بكورونا

(أنسامد) - يناير 21 - روما - استقر معدل الاصابة الاسبوعي بفيروس كورونا في إيطاليا على المستوى الوطني، فيما انخفض مؤشر قابلية انتقال العدوى في البلاد.



ووفقا للتقرير الأسبوعي لغرفة التحكم الخاصة بحالة طوارئ وباء كوفيد 19، الصادر عن المعهد العالي للصحة و وزارة الصحة، سجل معدل الإصابة الاسبوعي 2011 حالة لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 14 يناير وحتى 20 يناير الجاري، مقارنة ب 1988 حالة لكل 100 ألف نسمة الاسبوع السابق.



في الفترة من 22 ديسمبر 2021 وحتى 4 يناير 2022، سجل متوسط مؤشر قابلية انتقال العدوى 1.31، بانخفاض مقارنة بالأسبوع السابق، عندما بلغ 1.56. (أنسامد).



