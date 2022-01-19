اجتماع رؤساء الاحزاب للتشاور حول رئيس ايطاليا القادم

(أنسامد) - يناير 19 - روما - حضر كل من زعيم M5s جوزيبي كونتي وسكرتير الحزب ديموقراطي إنريكو ليتا وزعيم ليو روبرتو سبيرانزا الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الوزراء السابق الروماني علي خلفية الانتخابات الرئاسية القادمة و قد اجمعوا علي انه مان : "اجتماع ممتاز".



تعليقا علي الاجتماع كتب ليتا علي تويتر " عقد لقاء ممتاز مع جوزيبي كونتي وروبرتو سبيرانزا. سنعمل معًا لمنح الدولة رئيسًا أو رئيسًا موثوقًا يمكن للجميع التعرف على أنفسهم فيه. منفتح على المواجهة.



وقال ليتا في نهاية القمة "ليس هناك اتفاق على الأسماء لأننا سنتحدث عنها مع يمين الوسط في الأيام المقبلة".



ينعقد البرلمان الإيطالي في 24 يناير لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو منصب مرموق يبدو رئيس الوزراء الحالي ماريو دراجي المرشح الأوفر حظا لشغله رغم أن ذلك يحمل خطر تقويض التعافي الاقتصادي في البلاد ما بعد الوباء.



وفي هذا السياق طلب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته التي استمرت سبع سنوات في 3 فبراير 2022، في فبراير 2021 من الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي تولي منصب رئيس الوزراء، ليخلف جوزيبي كونتي الذي فقد أغلبيته في البرلمان.



وكان ماريو دراجي (74 عاما) منذ ذلك الحين على رأس ائتلاف حكومي واسع يضم اليسار وحزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحزب "فورتسا إيتاليا" (يمين وسط) بزعامة سيلفيو برلسكوني.



(أنسامد).



