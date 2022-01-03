ايطاليا-كورونا: زيادة كبيرة في معدل المرضي 10 مناطق بالأصفر

(أنسامد) - يناير 3 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية انه من اليوم اصبحت 10 مناطق بالبلاد ملونة باللون الأصفر وان ليغوريا تتجه نحو اللون البرتقالي لان معدل الاصابة بفيروس كورونا يزداد من جديد بشكل كبير جدا .



واشارت التقارير الي زيادة في معدل الإيجابية ، من 13 إلى 22٪ ، والاستشفاء الذي ينمو في ثماني مناطق ، حيث اقترب ليغوريا أولاً - بعد شهور - من المنطقة البرتقالية مرة أخرى ، وهو سيناريو قريب بشكل متزايد في إيطاليا ، حيث ستتلون عشر مناطق من اليوم باللون الأصفر.



لومباردي ، بيدمونت ، لاتسيو ، صقلية ، كالابريا ، فريولي فينيسيا جوليا ، ليغوريا ، ماركي ، فينيتو ومقاطعات بولزانو وترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي.



وفقا للاحصائيات الصحية في الساعات الأربع والعشرين الماضية ، حقق الفيروس قفزة لا تعد ولا تحصى وتعمل الحكومة بالفعل على إيجاد حلول وهو أمر لا يعد بالسهولة ، بشأن الإجراءات التالية التي ستتم مناقشتها في آلية التنمية النظيفة يوم الأربعاء.



على الرغم من عدم وجود تقويم محدد للإجراءات قيد التنفيذ ، فإن المناقشة حول تمديد الممر الأخضر الفائق في عالم العمل لموظفي الادارة العامة بشكل كامل سيتم بحثها على طاولة مجلس الوزراء.



من ناحية أخرى ، سيكون هناك بعض التعقيدات التي يجب التغلب عليها ولهذا سيكون من الضروري استشارة النقابات والشركات لأن الحكومة تعتزم الوصول إلى الخيارات المشتركة قدر الإمكان. (أنسامد).



